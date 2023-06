Cagliari | ufficiale | riscattato Di Pardo dalla Juventus

A poche settimane dal viadel calciomercato estivo arriva una indiscrezione di un certo peso, lanciata dal Telegraph ... circa 58 milioni in euro, per acquistare il cartellino dell'ex... la Compagnia Circo Mano a Mano/Balletto di Sardegna () che animerà l'incantevole polmone ... il profilo Instagram o il sitodi DanzEstate Per rimanere in costante aggiornamento su ...L'Empoli ha deciso di riscattare ufficialmente Sebastian Walukievicz dal. Tutti i dettagli dell'operazione L'Empoli, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha comunicato di aver riscattato Sebastian Walukievicz dal. Il difensore ...

Di Pardo Cagliari, UFFICIALE: addio Juve dopo la promozione Juventus News 24

Attenzione massima alle mosse di calciomercato della Juventus, che sta pensando alle mosse da effettuare nel corso delle prossime settimane. Non ci sono dubbi sul fatto che la Juve voglia mettersi all ...Con la finale di ritorno play-off che ha visto il Cagliari battere il Bari e volare in Serie A, si è conclusa ufficialmente la stagione 2022/23.