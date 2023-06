Cagliari | il gol al 94? vale il premio di MVP playoff per Pavoletti

Commenta per primo A pochi giorni dalla delusione nella finale playoff contro il, i bookmaker puntano ancora sul Bari . La squadra pugliese quest'anno ha disputato un ...finale con ildi ......tentare di condizionare la scelta di chi al Var ha facoltà di intervenire - e annullare - quel... Il rigore di Antenucci al 97', a, mi aveva illuso. Il Bari avrebbe avuto due risultati su ......contro il. Esposito, attaccante classe 2002, era arrivato in prestito a Bari a gennaio e nel girone di ritorno di Serie B ha giocato 15 partite (spesso da subentrato), collezionando 4e ...

Gianluca Lapadula, punta centrale del Cagliari, è tra i 10 migliori marcatori sudamericani della stagione calcistica 2022-2023 Il Cagliari ha conquistato la finale dei play off – contro il Bari – graz ...Magic Box ha postato un video sui social per complimentarsi con i rossoblù per la vittoria dei playoff. Le sue parole: “Mi voglio complimentare con tutto il Cagliari a partire dalla società, dai gioca ...