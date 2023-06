Cade dal terzo piano e muore una bimba di 5 anni

(Di mercoledì 14 giugno 2023) AGI - Un volo di diversi metri e un gioco che finisce nel peggiore dei modi. Alessia R., 5, è precipitata dal balcone aldella palazzina in cui viveva con la sua famiglia, al civico 32 di via Spiniello ad Acerra. La piccola, secondo una prima ricostruzione, stava giocando e in un attimo di distrazione della madre, si sarebbe sporta troppo dal balcone, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe finita a terra, senza scampo. L'incidente è avvenuto in un quartiere residenziale del popoloso comune dell'hinterland napoletano. La procura della Repubblica di Nola ha aperto un'inchiesta e i carabinieri hanno già ascoltato diverse persone per ricostruire l'accaduto. La piccola Alessia era rientrata da poco da scuola ed era sola in casa con sua madre, che è titolare di un bar ad Acerra. Il padre non era con loro al momento della ...

Negli ultimi due anni tra Acerra e Casalnuovo quattro minorenni hanno perso la vita per motivi dettatimero caso: tre bambini e un ragazzino di 17 anni. L'ultima tragedia in ordine di tempo è ...... ma notoriamente lui è un Berlusconi che non ce l'ha fatta , quindi non credo che gli toccherà nulla se non qualche briciola chedesco dell'ex proprietario'.Una terribile fatalità: la caduta mortale della bambina Una tragedia ha sconvolto Acerra, nella provincia di Napoli, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 giugno. Una bambina di soli ...

È precipitata dal balcone di casa, al terzo piano di un palazzo residenziale ubicato in un piccolo parco privato di Acerra. La piccola Alessia Rescigno, cinque anni appena, bambina ...Poco fa ad Acerra i carabinieri sono intervenuti a via Spiniello 32. Poco prima - per cause ancora in corso di accertamento - una bambina di 5 anni sarebbe precipitata dal balcone della propria… Leggi ...