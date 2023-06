By pass Galluzzo | incidente | quattro persone estratte dai vigili nel fuoco nella galleria Dopo tamponamento a catena

Basta passare dalla rotonda di via delle Bagnese, in cima o in fondo (dipende da dove si parte) ai tunnel del bydel. L'erba è molto alta, anche oltre alcuni cartelli stradali, e quindi ...Basta passare dalla rotonda di via delle Bagnese, in cima o in fondo (dipende da dove si parte) ai tunnel del bydel. L'erba è molto alta, anche oltre alcuni cartelli stradali, e quindi ...

By-pass Galluzzo, tamponamento a catena fra 4 auto: transito veicoli ... Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 giugno, nei pressi della galleria by pass del Galluzzo con il raccordo Firenze-Siena (via Baccio da Montelupo) si è verificato un tamponamento a catena che ha ...I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle ore 17:05 nei pressi della galleria by-pass del Galluzzo con il raccordo Firenze Siena, per un tamponamento a catena. Ne ...