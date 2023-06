Buoni fruttiferi postali | ipotesi sanatoria? Per quali titoli aggiornamento 14 GIUGNO

(Di mercoledì 14 giugno 2023)? Per: continua il caos sui: nonostante il passare degli anni continuano le denunce di irregolarità al momento della riscossione dei, soprattutto, in riferimento a quelli rilasciati tra metà anni 80 e metà anni 90. Secondo le associazioni dei consumatori, visto i pronunciamenti discordanti delle autorità di volta in volta chiamate in causa, unica possibilità per risolvere definitivamente la problematica una. Riforma pensioni ...

postali sono considerati tra gli investimenti sicuri , insieme ai libretti di risparmio postale . Sono entrambi emessi da Cassa Depositi e Prestiti e vengono collocati sul mercato da ...Conoscete la storia dell'uomo che ha scoperto di avere un tesoretto diin casa La storia non ha avuto un buon lieto fine. Eppure ipostali sono una soluzione sicura per proteggere i propri risparmi, offrendo rendimenti più alti grazie ...Ha destato scalpore la notizia di un 50 enne di Ceccano (Frosinone) che ha scoperto in una parete di casapostali del nonno del valore di 1 miliardo di lire . Peccato che oramai fossero scaduti, per cui non ha potuto entrare in possesso del tesoretto. Ipostali sono un ...

Buoni fruttiferi postali scaduti o in prescrizione, ecco la differenza (e come ottenere un rimborso) ilgazzettino.it

Poste Italiane ha lanciato la promozione supersmart con rendimento al 3%. Salgono i rendimenti dei conti deposito, che superano il 4%. L'alternativa dei ...Amara sorpresa da Poste italiane per tutti i clienti e non solo: cancellato all'improvviso un buono fruttifero postale piuttosto gettonato ...