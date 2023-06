Bullismo | la legge ti consente di difendere tuo figlio | Ecco come funziona

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Sei preoccupato che tuopossa essere vittima dilatidi difenderlo. Tuoè vittima dicosa puoi fare se a scuola i bambini se la prendono con lui. Lainfatti ti permette di intervenire nel caso in cui ci siano casi di maltrattamento, scopriamo in che modo un genitore può agire in tutela del proprio: latidituo-Ilovetrading.itAffrontare il, sapere che il propriopuò essere deriso o maltrattato a scuola, è una delle cose peggiori per i genitori. Quando ...