Buccia – Sabaudia

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 14 giugno 2023)Via Litoranea km 20,600, 10668 – 04016– Roma Tel. 366/4990849 Sito Internet: Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 8/20€, primi 12/15€, secondi 18/22€, dolci 5/7€ Chiusura: Martedì e Mercoledì in Inverno; mai in estate OFFERTA Meritato rientro in guida per questa trattoria moderna che si caratterizza per il forte legame col territorio e le materie prime che questo offre. Il menù cartaceo presenta i piatti sempre presenti fin dalla sua apertura a cui si affiancano altrettanti fuori carta, descritti su una lavagna, che si susseguono in base alla disponibilità stagionale e del mercato. I piatti sono generosi e gustosi, radicati nella tradizione di terra senza disdegnare puntate creative e ispirazioni etniche di buon livello anche se non prive di alcuni errori veniali. Scendendo nel dettaglio, abbiamo iniziato ...