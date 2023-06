Brighton | ufficiale l’arrivo di Milner dal Liverpool

Commenta per primo Il, squadra allenata da Roberto De Zerbi, ha annunciato l'accordo con l'attaccante ex Watford Joao Pedro, solo omonimo dell'ex Cagliari.... alla scadenza del suo contratto con il Liverpool il prossimo 30 giugno', è il comunicatodel, che nella prossima stagione giocherà l'Europa League.Commenta per primo James Milner , ex centrocampista del Liverpool , si è unito alcon un contratto di un anno con l'opzione di un altro anno. lo fa sapere il club tramite i propri canali ufficiali.

Brighton, Milner è il primo rinforzo per De Zerbi: è ufficiale Corriere dello Sport

ROMA - Rinforzo per il Brighton di Roberto De Zerbi: arriva James Milner dal Liverpool. Il centrocampista si trasferisce a parametro zero dopo il termine del contratto che lo legava ai Reds. Con il Br ...James Milner, ex centrocampista del Liverpool, si è unito al Brighton con un contratto di un anno con l'opzione di un altro anno. lo fa sapere il club tramite i propri canali ufficiali.