Brighton | James Milner a parametro zero | è ufficiale

Commenta per primo Milner, ex centrocampista del Liverpool, si è unito al Brighton con un contratto di un anno con l'opzione di un altro anno. lo fa sapere il club tramite i propri canali ufficiali. Commenta per primo Rinforzo d'esperienza per il Brighton: ufficiale l'arrivo di James Milner, che firma un contratto di un anno con opzione per il secondo. Il centrocampista inglese 37enne arriva dopo gli otto anni di esperienza al Liverpool.

The long-serving Liverpool midfielder is heading to the south coast as the 37-year-old signs for Brighton on a one-year deal.Brighton & Hove Albion have confirmed the signing of James Milner on a free transfer from Liverpool. The 37-year-old has decided to call time on his eight-year spell at Anfield and heads south to join ...