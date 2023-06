Brambati | «Lukaku è del Chelsea! All’Inter per fare la riserva?»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nel suo intervento sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore Massimoha fatto il punto sulla situazione di mercato legata a Romelu. Sottolineando come sarà il Chelsea a decidere se rimandarlo o meno. SITUAZIONE DI MERCATO – Queste le parole di Massimosu un eventuale ritorno di Romelu: «Formalmente è tornato al Chelsea, quindi saranno loro a definire il suo destino. Quando c’è un giocatore che spinge per andare via, a volte comanda il giocatore. Ma deve anche esserci un’offerta. Poi mi chiedo se Inzaghi lo voglia per fargliladi Dzeko o per fargliil titolare. Di sicuro là davanti si ripartirà con Lautaro Martinez, poi dipenderà da cosa accadrà con Correa e ...

Daa Vlahovic: futuro incerto per il centravanti belga, protagonista in negativo della finale di Istanbul. Fin da bambino Romelusognava di giocarla, quella finale. Quando sabato scorso è entrato nella ripresa al posto di uno stanchissimo Dzeko ha dato subito l'impressione di voler spaccare il mondo. Ma, come gli era già ...Daa Vlahovic: futuro incerto per il centravanti belga, protagonista in negativo della finale di Istanbul. Fin da bambino Romelusognava di giocarla, quella finale. Quando sabato scorso è entrato nella ripresa al posto di uno stanchissimo Dzeko ha dato subito l'impressione di voler spaccare il mondo. Ma, come gli era già ...

Brambati: “Lukaku Mi hanno detto che il Chelsea lo cederà per arrivare a Vlahovic” fcinter1908

Da Lukaku a Vlahovic: futuro incerto per il centravanti belga, protagonista in negativo della finale di Istanbul. Fin da bambino Romelu Lukaku sognava di giocarla, quella finale. Quando sabato scorso ...Secondo le ultime di indiscrezioni mercato riportate dall'ex calciatore Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio, il Chelsea potrebbe vendere Romelu Lukaku per avere le risorse economiche da ...