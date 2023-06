Bosnia | spara e ferisce insegnante | arrestato 14enne

Una persona e' rimasta gravemente ferita in una sparatoria in una scuola nel nord - est dellae la polizia ha arrestato un adolescente sospettato di aver aperto il fuoco contro un insegnante, hanno annunciato le autorita' locali. "Il ragazzo, che non ha ancora 14 anni, e' sotto la ...... il 3 maggio, ha avuto luogo la strage di Belgrado, nella quale hanno perso la vita otto studenti e un custode, uccisi da uno studente della stessa età dell'autore dell'aggressione in. ...Una persona è rimasta gravemente ferita in una sparatoria in una scuola nel nord - est dellae la polizia ha arrestato un adolescente sospettato di aver aperto il fuoco contro un insegnante, hanno annunciato le autorità locali. "Il ragazzo, che non ha ancora 14 anni, è sotto la ...

Bosnia, spara e ferisce gravemente un insegnante: arrestato uno studente TGCOM

