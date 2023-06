Bosnia | spara e ferisce gravemente un insegnante | arrestato uno studente

Una persona è rimasta gravemente ferita in una sparatoria in una scuola nel nord - est dellae la polizia ha arrestato un adolescente sospettato di aver aperto il fuoco contro un insegnante, hanno annunciato le autorità locali. "Il ragazzo, che non ha ancora 14 anni, è sotto la ...Ritrovate le armi 'Il ragazzo, che non ha ancora 14 anni, è sotto la supervisione della polizia nella sede di Lukavac', dichiarano dal ministero degli Interni del Cantone di Tuzla, aggiungendo: 'Le ...Una sparatoria è avvenuta in una scuola nel nord - est della, con un insegnante che risulta gravemente ferito. Ad essere fermato, con l'accusa di aver ... studente di 14 annia scuola: ...

Bosnia, spara e ferisce un insegnante: arrestato un adolescente Sky Tg24

