Borse europee positive nel giorno della Fed Milano in prima fila | Mfe tira il freno

(Di mercoledì 14 giugno 2023) In calo Wall Street. Il mercato ritiene che la Banca centrale Usa non farà ritocchi al costo del denaro ma è possibile che fornisca indicazioni ancora aggressive. Spread in lieve rialzo. Euro oscilla su soglia 1,08 dollari

Euro oscilla su soglia 1,08 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una giornata positiva con gli occhi sull'inflazione e dopo un avvio cauto, lesono in terreno positivo, ...Leconfermano l'andamento positivo , sebbene rallentino, con l'avvio di Wall Street e nell'attesa della Fed mentre gli investitori scommettono su una pausa nel rialzo dei tassi. L'indice d'...Leproseguono in rialzo in vista dell'avvio di Wall Street. Gli investitori guardano alla riunione della Fed in serata ed in prospettiva delle altre banche centrali tra cui la Bce. Dopo il ...

Avvio in calo per Wall Street nella giornata in cui la Fed deciderà sui tassi di Interesse. Il Dow Jones cede lo 0,46%, il Nasdaq viaggia sotto la parità. Le borse europee confermano l 'andamento posi ...(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nella prima parte della seduta le Borse europee viaggiano all'insegna della cautela, nel giorno della decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse: dopo il ...