Spunto rialzista dello 0,83% per, alle 04:50, che continua le contrattazioni a 33.293,24 punti. 14 - 06 - 2023 04:50Indice Nikkey +0,95% a quota 33.331,47 all'apertura pomeridiana. 14 - 06 - 2023 05:38Balza in avanti il principale indice azionario giapponese, con un incremento dello 0,95%, a quota 33.331,47 in apertura. 14 - 06 - 2023 02:28

Borsa, Tokyo e Cina partono col segno più dopo il dato sull’inflazione Usa Il Sole 24 ORE

La Borsa di Tokyo apre la seduta in rialzo, seguendo il consolidamento degli indici azionari statunitensi dopo il dato sull’inflazione Usa ai minimi in due anni e con gli investitori che attendono ...La Borsa di Tokyo apre la seduta in rialzo, seguendo il consolidamento degli indici azionari statunitensi dopo il dato sull'inflazione Usa ai minimi in due anni e con gli investitori che attendono nuo ...