Borsa | l' Europa resta positiva con Wall Street e in attesa Fed

... fintech internazionale quotata alladi Varsavia e uno dei maggiori broker FX e CFD. Sempre secondo i dati, si assiste in tuttaa una crescita dell'interesse per l'allocazione autonoma ...In calo del 2% il prezzo del gas indopo il balzo precedente: il future luglio ad Amsterdam ... aggiorna massimi da 33 anni Ladi Tokyo ha chiuso in rialzo la seduta odierna, con l'indice ...

Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +1,4% Agenzia ANSA

Le Borse europee confermano l'andamento positivo , sebbene rallentino, con l'avvio di Wall Street e nell'attesa della Fed mentre gli investitori scommettono su una pausa nel rialzo dei tassi. (ANSA) ...(Teleborsa) - TIM corre a Piazza Affari e tocca un rialzo del 6% dopo che l'amministratore delegato di F2i - il maggior gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali - ha confermato di esser ...