La resa dei conti tra l'attuale premier britannico Rishi Sunak e il suo ex capoè finita a favore del primo, almeno per il momento., parlamentare conservatore dal 2001, ex ...Berlusconi idem, non c'è dubbio che Trump gli assomigli,gli assomigli. Grande innovatore da questo punto di vista", ha concluso ...Secondo Augias c'è una somiglianza tra Silvio Berlusconi e i successivi Donald Trump e, così il conduttore Giovanni Floris ha chiesto: 'E a sinistra a chi assomigliano', 'Io non vorrei ...

Boris Johnson è già tornato al centro della politica britannica Il Post

Lo scorso venerdì l’ex primo ministro Conservatore del Regno Unito Boris Johnson si è dimesso dal suo ruolo di parlamentare dopo aver appreso il risultato dell’inchiesta della commissione della Camera ...Corrado Augias, intervenuto da Giovanni Floris, ha fatto il suo personale bilancio sulla storia di Silvio Berlusconi ...