Borgo Sant’Antonio Abate | arrestato un uomo per evasione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Napoli, hanno notato unche, alla loro vista, si è allontanato velocemente in direzione di via Maddalena per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno bloccato accertando che lo stesso, identificato per un 45enne napoletano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla detenzione domiciliare per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo; per questo lo hannoper. L'articolo proviene da Anteprima24.it.