(Di mercoledì 14 giugno 2023) Arriva unper idel. Lo prevede un emendamento al decreto lavoro approvato dalla commissione Affari sociali del Senato. L'intervento stabilisce che per il periodo dal primo giugno 2023 al 21 settembre 2023 aidel comparto del, inclusi gli stabilimenti termali, è «riconosciuta una somma a titolo dispeciale, che non concorre...

Nuovi aumenti in arrivo per le bollette dell'acqua quest'2023 e calcoliper pagare meno bollette acqua 2023 Nuovi aumenti in arrivo per le bollette dell'acqua quest'2023 e calcoli ...... uno stipendio costante di 72 milioni di euro lordi all'anno ai quali vanno aggiunti unextra ... Ma dall'altra parte ci sono proprio i parigini che di perderlo a parametro zero la prossima......appuntamenti quasi settimanali che animeranno le colline geotermiche toscane per tutta l'. La ... Progetto sostenuto nell'ambito dell'Artda Fondazione CR Volterra, Fondazione CR Firenze, SCL ...

Bonus estate, ecco il trattamento integrativo per i lavoratori del turismo GUIDA Gazzetta del Sud

Quanto costano le bollette dell’acqua oggi e quali sono gli aumenti previsti già quest’estate: incrementi e calcolo importi possibili da pagare ...Il piano per la firma di Federico Chiesa: così la Juventus può davvero cedere l'ala durante il mercato estivo.