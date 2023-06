Bonolis e Bruganelli assenti? Pazzesco | dov' erano durante i funerali del Cav | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) C'i più noti e affezionati presentatori e presentatrici Mediaset aidi Silvio Berlusconi che si sono tenuti oggi pomeriggio 14 giugno in Duomo a Milano: Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Barbara d'Urso, Lorella Cuccarini, Alfonso Signorini, per citarne solo alcuni. Ma nonperò presenti Paoloe Sonia, i quali si sono recentemente separati. La loro assenza ha scatenato il popolo social che si è chiesto per quale ragione i due fossero. La risposta è arrivata a stretto giro. Quando Soniaha pubblicato una stories sul suo profilo Instagram in cui mostra lo studio in cui sta registrando Ciao Darwin, con idel Cavaliere sui maxi schermi e la scritta. "L'unico modo per ...