BMX | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Papendal | sette azzurri in Olanda per risalire il ranking olimpico

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Prosegue la lunga marcia verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024 per la Nazionale italiana di BMX Race, che sarà impegnata asabato 24 e domenica 25 giugno in occasione della terza e quarta prova stagionale delladel2023. In palio punti importanti per ildi qualificazione a cinque cerchi, in attesa dei fondamentali Campionati Mondiali di inizio agosto a Glasgow. Il Commissario Tecnico azzurro Tommaso Lupi ha convocatoatleti per il doppio appuntamento del circuito maggiore ina fine mese: Francesca Cingolani al femminile e Pietro Bertagnoli, Leonardo Cantiero, Giacomo Gargaglia, Albert Groppo, Marco Radaelli e Michele Tomizioli per quanto riguarda il settore maschile. Foto: Federciclismo