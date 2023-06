Blitz di femministe sotto l' Altare della Patria per il funerale di Berlusconi

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Oggi non siamo in lutto, siamo in lotta». Questo lo striscione comparso questa mattina nella Capitale davanti all’, a firma delle transe antifasciste di Roma, - in merito al lutto nazionale indetto per la morte del presidente Silvio- in cui leprecisano le motivazioni del: «contro uno Stato ingiusto e violento che santifica i potenti mentre...