Bisogna fare i conti con l’Arabia Saudita

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Rory McIlroy vede la domanda comparire da lontano, lo sguardo annoiato, la testa appoggiata su un pugno: non sembra qualcuno che è stato appena tradito dalla storia. Per mesi è stato la voce dei golfisti leali al PGA Tour, cioè alla tradizione, al blasone che questo sport rappresenta. Ha rifiutato centinaia di milioni di euro pur di non mettere piede nei tornei organizzati dal nuovo tour internazionale LIV Golf, finanziato dal fondo d’investimento sovranoPIF (Public Investment Fund). Ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo, ha detto che «la storia non si può comprare». Poi lo scorso 6 giugno è stato lo stesso PGA Tour a smentirlo, decidendo – dopo quasi due anni di minacce, ritorsioni e processi – di unirsi con LIV in una nuova società. Il suo commissioner, Jay Monahan, dopo l’accordo ha detto che «il gioco del golf è migliore grazie a ciò che abbiamo fatto ...

Inoltre, sono disponibili tanti prodotti interessanti e a buon prezzo, ed è quindi possibiledei veri e propri affari.solo cercare nel catalogo di Amazon Seconda Mano: clicca qui per ...Per fornire il quadro complessivo,anche dire che si tratta del peggior quarto di sempre dal 2014 , con sole 250 milioni di unità prodotte perfronte alle richieste (sempre più basse) ......si trova nella scomoda posizione di cercare di ritrovare il ritmo con la sfortuna di doverlo... "essere realisti - scrive su Instagram - e sapere che per raggiungere il mio miglior livello ...

Quante volte bisogna fare l’amore in una settimana per rimanere in salute Commenti Memorabili

"Si tratta di contemperare una attività economica, quella degli affitti brevi, con la sostenibilità nei confronti dei cittadini residenti..." ...