Bimba scomparsa a Firenze | scarcerato il padre di Kata Un testimone ha visto la piccola trascinata da un uomo S' indaga su racket alloggi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) È stato«per stare vicino alla famiglia» Miguel Angel Chicllo Romero, ildidall’hotel Astor, che era recluso da marzo a Sollicciano per furto e utilizzo indebito di carte di credito. Lo riferisce il suo legale, avvocato Cristiano Toraldo. Ilè sottoposto, da ieri sera, alla misura dell’obbligo di firma due volte la settimana nella stazione dei carabinieri....

È stato scarcerato "per stare vicino alla famiglia" Miguel Angel Chicllo Romero, il padre di Katadall'hotel Astor, che era recluso a Sollicciano per furto e utilizzo indebito di carte di ...Ecco l 'ultima immagine di Kataleya Mia Chillo Alvarez, laperuviana di 5 annia Firenze sabato scorso . L'ha colta una telecamera di sorveglianza nei pressi del palazzo occupato dove risiedeva con la famiglia. Nel fotogramma si vede la ......Astor a Firenze ha ripreso in un filmato la piccola Kata alle 15.01 del giorno della... Sarebbe, al momento, l'ultima immagine della

Bimba scomparsa a Firenze, un testimone racconta di averla vista rapire: "Trascinata da un uomo" | In corso verifiche degli inquirenti TGCOM

Da sabato 10 giugno continuano senza sosta le ricerche della piccola Kataleya Alvarez, bimba peruviana di 5 anni scomparsa da Firenze. La piccola stava giocando nel cortile del palazzo dove abita con ...Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da sabato pomeriggio a Firenze, è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso intorno all'ex hotel Astor, dove viveva con la famiglia ...