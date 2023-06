Bimba scomparsa a Firenze | le ultime immagini di Kata

E' stato scarcerato Miguel Angel Romero Chiccllo, il papà di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, per tutti Kata, ladi 5 anniil 10 giugno dall'ex hotel tra via Maragliano e via Boccherini, ...- - > Leggi Anchea Firenze, un testimone racconta di averla vista rapire: 'Trascinata da un uomo' - In corso verifiche degli inquirenti Leggi AncheFirenze, ...... secondo la quale lasarebbe stata vista mentre era trascinata via da un uomo nel pomeriggio stesso della. Secondo l'ipotesi, sarebbe stata proprio questa testimonianza a far scattare ...

Bambina scomparsa a Firenze, scarcerato il padre della piccola Kata LA NAZIONE

L'uomo aveva cercato di suicidarsi ingerendo detersivo. Fonti investigative smentiscono l'esistenza di un supertestimone.Quella è al momento l'ultima immagine che si ha della piccola. Risalirebbe alle 15:01, pochi minuti prima della sua scomparsa. Nel video, la bimba si allontana dal gruppo di bambini e si dirige da ...