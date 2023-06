Bimba rapita a Firenze | l' ultima foto di Kata prima della scomparsa | lascia il cortile dell' hotel occupato

... la nuova pista:per vendetta dopo uno stupro. Il testimone: 'L'ho vista trascinare via con ... Infine, la donna ha raccontato che questa mattina il marito e padre dellascomparsa, appena ......ancora senza esito - Nulla di fatto anche per gli accertamenti a Bologna Leggi Anche... Alcuni occupanti hanno infine detto che Kata potrebbe essere stataper vendicare uno stupro di una ...... Kata è stata. E si tratterebbe della seconda prova di un certo peso che va in questa ... garage, scantinati della zona dell'ex - albergo Astor, l'edificio occupato nel quale laviveva ...

Kata scomparsa, la nuova pista: rapita per vendetta dopo uno stupro. Il testimone: «L’ho vista trascinare via leggo.it

Nel caso di Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze sabato scorso, ci sarebbe un testimone che avrebbe visto la piccola piangere, trascinata ...Alle 15:01 di sabato Kataleya Alvarez lascia il gruppo del fratellino davanti all'ex hotel Astor di Firenze, occupato anche dalla sua famiglia. È l'ultima immagine di Kata prima di sparire nel nulla.