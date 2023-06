Bimba di 5 anni precipita dal balcone e muore

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Napoli – Una tragedia quella avvenuta ad Acerra, in provincia di Napoli, dove una bambina di 5è caduta daldel suo appartamento situato al terzo piano di uno stabile in via Spiniello. Inutili i tentativi di salvare la piccola, che è deceduta sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acerra, insieme al pm di turno della Procura di Nola e al medico legale, per condurre gli accertamenti del caso. La dinamica dell’accaduto e le eventuali cause che hanno portato alla caduta della bambina sono ancora da accertare. (Fonte: Adnkronos)ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal ...

