Biden fa un selfie con la modella transgender in Senza veli alla Casa Bianca durante il Pride Scoppia la polemica | “Una vergogna”

... tanto da pensare che un'insurrezione possa essere costruita su una persona che si scatta un..., l'attuale occupante illegittimo di uno Studio Ovale rubato, è stato trovato in possesso di ...Qualche invitato gli si avvicina, una stretta di mano e un saluto, ma niente. "Ah grande, il ... "Hai visto che l'armatore ha mandato una mail alla Merkel E perché non a Macron E a". La ...... e sostenuto da fonti anonime dell'amministrazione. A quanto pare, gli stessi americani ... LE PROVE In particolare, i 'volontari russi' si sono fattie video sullo sfondo di un paio di Mrap,...

Biden fa un selfie con la modella transgender in topless alla Casa Bianca durante il Pride Il Fatto Quotidiano

Rose Montoya attended a White House event to celebrate Pride on Saturday, and flashed her breasts. On Tuesday she told The Guardian it was 'disappointing' brands were now steering clear.LGBT individuals are among “the bravest, most inspiring people I’ve ever known,” Biden said in his address. Montoya grabbed a selfie video with the president as well. “I had the honor of attending ...