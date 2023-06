Biasin | «De Vrij-Inter | ecco perché imminente rinnovo è bella notizia»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Fabrizioha parlato del difensore olandese dell’, Stefan de, che tra non molto dovrebbe rinnovare con il club nerazzurro.– Queste le parole di Fabriziosu Twitter. “Serio, affidabile, utile sia in mezzo che da “braccetto”, mai una parola fuori posto. Il mercato dei difensori è complicato,l’di Decon l’è una gran“. Fonte: Twitter Fabrizio-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e ...