Berrettini | senza pace | si sfoga | “E’ dura da accettare”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il tennista romano è tornato in campo dopo quasi due mesi nell'Atp 250 di Stoccarda, ma è arrivata una netta sconfitta contro l'amico Sonego E' tornato ma non è lui. E chissà quanto ancora bisognerà attendere per vederlo nuovamente competitivo. Matteo, fuori dai campi da quasi due mesi per l'infortunio

Il piemontese ha esordito lasciando solamente tre giochi al connazionale Matteo. Primo turnointoppi anche per il top cento australiano, che non ha lasciato scampo al più quotato ...Un panoramaprecedenti, dunque, che ha deliziato i follower della splendida showgirl e ... con il momento più nero del suo fidanzato, il tennista Matteo. Il romano è rientrato ieri in ......problema invece per Sonego che al primo turno ha dominato l'amico (affranto) Matteo6 - ... Mentre nel secondo parziale, è bastato portare a casa un break di vantaggioguardarsi più ...

ATP Stoccarda: Berrettini sconfitto al rientro, Sonego vince un derby senza storia Ubitennis

Secondo confronto per Lorenzo Sonego sull'erba di Stoccarda. Il torinese, dopo aver battuto una versione di Matteo Berrettini troppo brutta per essere vera, va a sfidare l'australiano Christopher O'Co ...Il torinese, dopo aver battuto una versione di Matteo Berrettini troppo brutta per essere vera, va a sfidare l’australiano Christopher O’Connell, che ha estromesso senza tanti complimenti uno dei ...