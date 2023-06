Berrettini | le lacrime e lo sfogo sui social | cosa è successo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – Matteosi sfoga suidopo la cocente sconfitta incassata nel derby contro il connazionale e amico, Lorenzo Sonego, valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda. Il tennista romano, al suo rientro in campo dopo due mesi di stop a causa dell’infortunio agli addominali, ha racimolato solo tre game, mostrando una forma atletica ben al di sotto delle sue prestazioni. “Innanzitutto, complimenti a Lorenzo Sonego per la vittoria di ieri, sei una persona speciale e meriti il meglio. Ieri è stata una giornata dura. Nonostante mi sentissi in forma e pronto per la partita, è stato abbastanza chiaro che non lo fossi”, ha scrittosu Instagram lasciando intendere tutta la sua frustrazione. Quindi il tennista, che è uscito dal campo inal temine del macht, ha ...

