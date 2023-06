Berlusconi | Tajani detta la linea | «Avanti con le sue idee» Il vicepremier diventerà di fatto il numero uno

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dadue auno. Per scelta e per necessità. È la parabola che attende Antonio. Braccio destro e sinistro di Silvio, ile ministro degli Esteri...

Cattaneo bellicoso, Ronzulli alla finestra Sullo stesso argomento: Spiace per Bindi e soci, ma il funerale dinon è affatto divisivo Dopo: cosa deve fare la sinistra per non ...E pensa di farlo con i triumviri Marina, Gianni Letta e Antonio. Per capire se Forza Italia potrà correre nel centrodestra, almeno al piccolo trotto, ha deciso di affittare il ...È solo un inciso, ma pesa come un macigno. 'Dando seguito alle volontà del presidente...'. Antoniosi collega via zoom alla riunione del comitato di presidenza di Forza Italia . Con sguardo mesto passa in rassegna le ultime nomine ai vertici del partito. Risalgono a ...

Berlusconi, Forza Italia sotto choc: a Tajani e Fascina la guida del partito. Tornano centrali Gianni Letta e ilmessaggero.it

Da numero due a numero uno. Per scelta e per necessità. È la parabola che attende Antonio Tajani. Braccio destro e sinistro di Silvio Berlusconi, il vicepremier e ministro degli ...È solo un inciso, ma pesa come un macigno. «Dando seguito alle volontà del presidente Berlusconi...». Antonio Tajani si collega via zoom alla riunione del comitato ...