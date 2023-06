Berlusconi spiegato attraverso necrologi e corone di fiori

... effettuato per correggere un evento puntuale accaduto decenni prima, non vienecome ...una teoria di Stephen Hawking di Sandro Iannaccone Come si svolgeranno i funerali di Silviodi ...Una scelta con cui il governo intenderebbe anche rendere un tributo a Silvio, ricordato ... haa un question time il ministro. In prospettiva c'è dunque una stretta perché "non si ...Una signora di Milano è arrivata in piazza Duomo per i funerali di Silviocon la maglietta con la scritta 'Io non sono in lutto'. 'Perche - haSilvia - c'è talmente tanto da dire.

Da Armani a Belen. Berlusconi spiegato attraverso necrologi e ... L'HuffPost

Paginate e paginate di messaggi di cordoglio danno un'idea di quello che era l'universo berlusconiano, che andava da Giorgio Armani a Belen, da Gabriella ...Migliaia di commenti online contro il lutto nazionale, le voci contrarie nell’opposizione, le iniziative all’Altare della Patria e al Teatro Regio di Torino.