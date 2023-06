Berlusconi | Sgarbi | Ora serve una forza nuova

(Di mercoledì 14 giugno 2023) “Gli eredi di SilvioinItalia erano talmente dipendenti da non essere indipendenti: orauna”: di questo è convinto Vittorio Sgarb che parla di “un’area come quella creata da Macron fra sinistra e destra”. “A novant’anni, mi disse pensando elezioni del 2026, non posso fare io il capolista” e per questo pensava a un “partito repubblicano”. Alle Europee “occorrerà presentare un’areaconItalia, o da sola si schianta”, un’area “dove ci può essere Renzi, ci posso essere io, ci può essere Cairo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... perché col suo arrivo è stata cambiata la Costituzione, ha fatto cose importanti di cui hanno goduto anche i suoi nemici" Così Vittoriopoco prima del funerale di Silvio. 14 giugno ...Silvioè stata la "rigenerazione" dopo la prima repubblica ha detto Vittorio: "Mi mancherà come mancano le persone care". "È stato il fondatore del centrodestra i suoi valori erano ...... Silvio, che ha appena lasciato Villa San Martino diretto in Duomo a Milano. La piazza ... l'ex ministro Claudio Scajola, il critico d'arte Vittorio, il fondatore della Lega Umberto ...

"Gli eredi di Silvio Berlusconi in Forza Italia erano talmente dipendenti da non essere indipendenti: ora serve una forza nuova": di questo è convinto Vittorio Sgarb che parla di "un'area come quella ...Non solo Maria De Filippi, Gerry Scotti e Silvia Toffanin, ma anche Barbara d’Urso, che ha ripetuto quanto sia stato importante per lei Berlusconi, e anche Alba Parietti, senza contare Vittorio Sgarbi ...