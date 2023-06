Berlusconi | Sgarbi | “Festa di popolo suo funerale lo incorona Presidente della Repubblica”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – “Siamo ancora insieme. Siamo ancora vivi. Mi dispiace che Silvio non possa vedere ladidel suoche lo corona”. Così il sottosegretario alla Cultura Vittoriosu Instagram subito dopo i funerali del fondatore di Forza Italia ed ex premier Silvio. Il critico d’arte, ai giornalisti che lo hanno intercettato davanti al Duomo di Milano dove si sono svolti i funerali di, ha ricordato che il Cavaliere “ha tenuto insieme quella quantità di elettori che non avevano più nessuna casa e ha determinato il risultato che oggi porta ad avere la Melonidel Consiglio, cioè due blocchi come in America. Ha portato in campo Saverio ...