Berlusconi | seggio Senato è vacante | in Monza - Brianza si dovrà rivotare

, nel settembre 2022, vinse con il 50,26% sconfiggendo la candidata del centrosinistra ... All'ordine del giorno della seduta, fissata per le 13.30, si legge 'vacanza delnel collegio ...Dopo la scomparsa di Silvio, con ilsenatoriale lasciato vacante , nel collegio elettorale in cui l'ex premier è stato eletto (Lombardia 06, più noto come Monza - Brianza), si dovranno svolgere le elezioni ..., nel settembre 2022, vinse con il 50,26% sconfiggendo la candidata del centrosinistra ... All'ordine del giorno della seduta, fissata per le 13.30, si legge 'vacanza delnel collegio ...

Berlusconi, seggio Senato è vacante: in Monza-Brianza si dovrà ... Entilocali-online

Secondo le regole dell'uninominale, è stata convocata per domani la Giunta per le elezioni del Senato, per indire entro 90 giorni nuovi scrutini volti a rimpiazzare il seggio di Palazzo Madama lasciat ...Convocata per domani la Giunta delle elezioni in Senato: una volta formalizzata la 'vacanza' del seggio, ci sono 90 giorni di tempo per il ritorno ...