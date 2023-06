Berlusconi | seggio Senato è vacante | in Monza-Brianza si dovrà rivotare

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu (Adnkronos) - Nel collegio elettorale Lombardia 06, più noto come, si dovranno svolgere le elezioni suppletive dopo la scomparsa di Silvio. Così prevede la legge nel caso dell'uninominale., nel settembre 2022, vinse con il 50,26% sconfiggendo la candidata del centrosinistra Federica Perrelli, ferma al 27,14. Nel collegio Lombardia 06 rientra, tra gli altri, anche il comune di Arcore. La macchina delsi è già messa in moto e per domani è stata convocata la Giunta delle elezioni di Palazzo Madama, presieduta da Dario Franceschini, competente in questi casi. All'ordine del giorno della seduta, fissata per le 13.30, si legge 'vacanza delnel collegio uninominale n. 6 della regione Lombardia'. E' stata nominata come relatrice ...

Berlusconi, seggio Senato è vacante: in Monza-Brianza si dovrà

