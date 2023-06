Berlusconi | Salvini posta foto Duomo | ' quante lacrime e sorrisi per te'

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Milano, 14 giu. (Adnkronos) - "Quanta gente, quanto affetto,per te Silvio. E un impegno: non mollare, non arrendersi mai". Il leader della Lega, Matteo, pubblica su Instagram piùe un video di piazza dela Milano gremita per i funerali di Stato di Silvio

Giorgia Meloni e Matteocommossi. Al termine dei funerali di Silvioal Duomo di Milano, la presidente del Consiglio e il vicepremier si sono soffermati a salutare e ad abbracciare la famiglia al completo ...Le maggiori riserve venivano dalla Lega ma l'impegno del ministro a rimodulare l'insieme dei reati contro la pubblica amministrazione ha convinto anche il partito dia dare il via libera. '...14:56 La famiglia non farà 'saluto' per prassi Duomo La famiglia di Silvioaveva pensato ... Giorgia Meloni e i due vice premier, Matteoe Antonio Tajani, gli storici amici e ...

Milano, 14 giu. (Adnkronos) – “Quanta gente, quanto affetto, quante lacrime e sorrisi per te Silvio. E un impegno: non mollare, non arrendersi mai”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, pubblica su I ...Dal premier Meloni al ministro Salvini, passando per il sottosegretario Sgarbi e Umberto Bossi. L'ultimo omaggio della politica a Berlusconi dopo il commovente rito delle esequie solenni ...