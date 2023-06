Berlusconi | pm processo Ruby ter | “Non ero animata da alcun intento politico”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tiziana Siciliano risponde alle Camere penali nel giorno dei funerali e delle bandiere a mezz'asta sul tribunale “Ho svolto le indagini con impegno, serietà e onestà intellettuale, come sono usa fare in tutti i procedimenti da me seguiti e come ho giurato di fare quando ho assunto le funzioni. Ho rinviato a giudizio gli imputati nella convinzione di essere in possesso di elementi probatori idonei ad ottenere la condanna per i reati che ritenevo avessero commesso. Non eroda”. Ad affermarlo, o meglio a scriverlo nella mailing list dell’Associazione nazionale magistrati di Milano, è l’aggiunto Tiziana Siciliano, che insieme al collega Luca Gaglio è titolare delnoto alle cronache cometer che vedeva, tra i numerosi imputati, anche Silvio ...

... è l'aggiunto Tiziana Siciliano , che insieme al collega Luca Gaglio è titolare delnoto alle cronache come Ruby ter che vedeva, tra i numerosi imputati, anche Silvioassolto in ...... ne sono la più evidente, impressionante conferma, che ci restituisce l'amara realtà di un Paese nel quale l'esercizio dell'azione penale è divenuto - e non solo nei confronti di Silvio- ...... è l'aggiunto Tiziana Siciliano , che insieme al collega Luca Gaglio è titolare delnoto alle cronache come Ruby ter che vedeva, tra i numerosi imputati, anche Silvioassolto in ...

È un Vittorio Sgarbi scatenato quello andato in scena durante la trasmissione di Rete 4 “Stasera Italia”, condotta da Barbara ...(Adnkronos) – “Ho svolto le indagini con impegno, serietà e onestà intellettuale, come sono usa fare in tutti i procedimenti da me seguiti e come ho giurato di fare quando ho assunto le funzioni. Ho r ...