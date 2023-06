Berlusconi | oggi lutto nazionale in Italia e funerali di Stato in Duomo a Milano

...di Palermo chiede il rinvio a giudizio di Dell'Utri per concorso esterno e l'archiviazione di. Il gip accoglie la richiesta per l'ex premier, scrivendo che "pur essendo emersi ad......fino a un massimo di 15.000 quelle che potranno seguire le esequie dai due maxi schermi in piazza Lutto nazionale in Italiae funerali di Stato alle 15 in Duomo a Milano per Silvio. ...... si può essere ricchi, poveri, onesti o 'mariuoli', ma dal mondo usciamo tutti dalla stessa porta che ha infilato. Quella porta era ieri, èe sarà sempre l'unica certezza immortale ...

Berlusconi, funerali di Stato in Duomo Milano: diretta tv Adnkronos

(Adnkronos) - Lutto nazionale in Italia oggi e funerali di Stato alle 15 in Duomo a Milano per Silvio Berlusconi. Sono 2.000 le persone che ...L'allarme scatta all'alba di lunedì all'ospedale San Raffaele . Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato di nuovo dal 9 giugno ...