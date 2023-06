Berlusconi non c’è più Che ne sarà del berlusconismo?

(Di mercoledì 14 giugno 2023) di Rodolfo Buccico. Silvioè morto. La malattia incurabile se lo è portato via. Con lui se ne va...

E ancora: 'Abbiamo portato il rispetto che si deve davanti alla morte, anche del tuo più acerrimo avversario, mapartecipiamo alla beatificazione di Silvio, perchépossiamo ...Poi, rivolgendosi direttamente all'ex premier, venuto a mancare lo scorso lunedì, ha detto: 'Caro presidente, caro Dottore come io l'ho sempre chiamata, siccomeso come funzionano le ...Il Duomo di Milano ha accolto buona parte della politica italiana per i funerali di Stato di Silvio, scomparso il 12 giugno all'età di 86 anni.mancano i capi di Stato esteri Presente ...

C’è grande interesse sull’apertura del testamento lasciato da Silvio Berlusconi che potrebbe avvenire già nelle prossime ore. La curiosità principale riguarda la decisione su come procedere ad ...La "discesa in campo" del fondatore di Forza Italia ha riempito il vuoto della proposta politica alternativa alla sinistra postcomunista. Una proposta accolta con favore dagli elettori, rimediando a q ...