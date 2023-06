Berlusconi | nel testamento blindato un lascito in denaro per Marta Fascina Per vendere il gruppo l' ok di tutti i figli

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Le rassicurazioni di Fininvest e MFE-Mediaset su una gestione in continuità delle tv, dopo la morte del fondatore dell'impero Silvionon hanno placato la speculazione che...

In testa il film 'Sophie Cross - Verità nascoste'. A seguire La7 con 'DiMartedì' e al terzo posto Canale 5 con lo 'Speciale Tg5' dedicato aVittoria di Rai1prime time di ieri sera 13 giugno 2023 con il film 'Sophie Cross - Verità nascoste', visto da 2.153.000 telespettatori pari a uno share del 12,6%. Secondo gradino del ...... che ora scambia con azioni MFE A e MFE B )giorno del funerale del fondatore Silvio, dopo i rally delle due sedute precedenti. Si tratta di fisiologiche prese di profitto dopo i ...... ecco cosa succederà Valentina Ferragni, il like (scomparso) al post controscatena le ... Prossima stagionecorso della sua gestione di Domenica In, diversi telespettatori hanno ritenuto ...

Berlusconi, nel testamento (blindato) un lascito in denaro per Marta Fascina. Per vendere il gruppo l'ok di tu ilmessaggero.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...Al Duomo di Milano le esequie di Stato con imponenti misure di sicurezza e l’attesa presenza di numerosi capi di Stato. Intanto continuano le critiche sulla ...