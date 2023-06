Berlusconi morto | Gemitaiz | «Alleluja | non lo piangeremo» Il rapper si scusa ma Corona non la prende bene | sei un frustrato di me**a

Vanno bene i funerali di Stato ma la giornata di lutto nazionale e lo stop dei lavori del Parlamento per una settimana in rispetto di Silvioil 12 giugno scorso, all'ospedale San Raffaele di Milano, è veramente troppo . A dirlo non solo gli storici detrattori del Presidente ma anche molte persone 'normali' che, pur ...Decine di sostenitori sono davanti a Villa San Martino ad Arcore per dare l'ultimo saluto al leader di Forza Italia ed ex premier Silvio aall'ospedale San Raffaele lunedì scorso. Dalla residenza, il feretro raggiungerà il Duomo di Milano per i funerali in programma alle 15. L'ex premier e leader di FI Silvio...Un disegno a colori a tutta pagina dal titolo 'Il testamento di'. Sulla copertina del settimanale si vede la testa dell'ex premier dalla quale fuoriescono tre vermi , con le sembianze di ...

Berlusconi morto, cinque figli e 16 nipoti: la famiglia allargata del Cavaliere ilmessaggero.it

Se n’è andato. E l’ha fatto a modo suo, spiazzando tutti. In molti hanno detto, e scritto, che la sua dipartita segna la fine di un’epoca. Non è così. L’uomo in carne e ossa non ci sarà più, e di ques ...Forzisti e amministratori locali di centrodestra della provincia di Frosinone insieme per seguire la diretta dei funerali dell’ex premier Silvio Berlusconi. L’appuntamento è ...