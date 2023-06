Berlusconi | Meloni | Se ne va da protagonista | i suoi avversari hanno perso

ROMA - Impietrita, la politica italiana. Ferma a ossequiare il monarca di Arcore. Le agende della presidente del Consiglio e dei suoi ministri per tre giorni svuotate, le votazioni nelle Aule di ......di Silvio,alle 15 nella cattedrale milanese Con familiari e amici, è prevista la partecipazione del Presidente Mattarella e di rappresentanti del governo, tra i quali la premier. ......per sostituirlo prima con Mario Draghi e poi con Giorgia. A costui sono bastate le proteste di Travaglio per rimangiarsi alcune parole di rispetto sfuggitegli per il mortoe ...

Marina Berlusconi, la “regia” resta nelle sue mani: asse politico con la Meloni. Pier Silvio: «Continuità» ilmessaggero.it

Ritornando su Berlusconi ammette: “E’ stato l’artefice e il protagonista assoluto del centrodestra. Ha promesso, solo a parole, la rivoluzione liberale. Oggi siamo alla egemonia della destra ...Saranno alle 15 nel Duomo di Milano: dentro saranno ammesse 2.300 persone, e altre 10mila potranno seguirlo sui maxischermi all'esterno ...