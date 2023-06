Berlusconi | Meloni | ' grazie Silvio | non ti dimenticheremo'

... in primis Sergio Mattarella e Giorgia, ma anche del mondo dello spettacolo e dello sport. Francesca Pascale: una lunga relazione con SilvioCome annunciato durante una precedente ......di: nessuno ha mai seriamente preso in considerazione le sue doti comunicative, tutti troppo acciecati dal livore personale. E la storia, a quanto pare, si è ripetuta con Giorgia". ......una migrazione verso posizioni più conservatrici come quelle espresse dal partito di Giorgia... Forza Italia, sceglie di dedicare ancora questo tempo al lutto per la scomparsa di, ...

Bersani a La7: “Non andrò ai funerali di Berlusconi, lo saluterò da lontano Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) – Il video si apre con il celebre ‘discorso alla nazione’ che segna la discesa in campo di Berlusconi, subito dopo si susseguono le immagini dei momenti che ne hanno accompagnato gli snodi ...In Duomo a Milano si sono svolti i funerali di Stato per lo statista morto due giorni fa all'età di 86 anni. La salma sarà cremata e le ceneri ...