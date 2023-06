Berlusconi | Marta Fascina per ora non arretra | da ultima first lady a garante del berlusconismo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L?. La prima a prendere in mano le redini del partito. Non sarà una donna sola al comando,. A soli 33 anni, con un?unica legislatura alle spalle e...

È solo un inciso, ma pesa come un macigno. 'Dando seguito alle volontà del presidente...'. Antonio Tajani si collega via zoom alla riunione del comitato di presidenza di ...targato...... che diversamente da Piersilvio andò alle finte nozze giacchéaveva evidentemente capito ben prima che uscissero i necrologi che solo la primogenita contava La lunga vita di Silvio...Il silenzio diIntantoFascina è in silenzio . Piange, a cui è vicina dall'agosto 2020, data della prima copertina ufficiale di "Chi" che la ritraeva. Classe 1990, Fascina è ...

L'ultima foto di Berlusconi venerdì pomeriggio al bar di Milano 2: "E' arrivato con Marta Fascina per un ghia… La Repubblica

Le rassicurazioni di Fininvest e MFE-Mediaset su una gestione in continuità delle tv, dopo la morte del fondatore dell'impero Silvio Berlusconi non hanno placato la speculazione ...L’ultima first lady. La prima a prendere in mano le redini del partito. Non sarà una donna sola al comando, Marta Fascina. A soli 33 anni, con un’unica legislatura alle spalle ...