(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – La folla riempiea Milano per i funerali di Stato di Silvio. Applausi e cori per l’ex presidente del Consiglio, salutato da migliaia di persone. Non manca però chi contesta e manifesta apertamente il proprio giudizio negativo nei confronti del Cavaliere. Insale la tensione in più di una circostanza. L'articolo proviene da Italia Sera.

Momenti di tensione e scontri verbali nel giorno dei funerali La folla riempie piazza Duomo a Milano per i funerali di Stato di Silvio. Applausi e cori per l'ex presidente del Consiglio, salutato da migliaia di persone. Non manca però chi contesta e manifesta apertamente il proprio giudizio negativo nei confronti del ...... come testimoniano letra Carlo Calenda e Matteo Renzi . Di certo, tutte queste dinamiche ... E oggi, Forza Italia, sceglie di dedicare ancora questo tempo al lutto per la scomparsa di, ...Eredità Del Vecchio, il nodo dividendi Delfin e lein famiglia Con la morte di Silviosi è anche aperta la questione eredità , ma se per quanto riguarda l'ex premier non si conoscono ancora i dettagli sulle sue volontà, nel caso di un ...

Berlusconi, liti in piazza Duomo: c'è anche chi dice no al lutto - Video Adnkronos

La folla riempie piazza Duomo a Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Applausi e cori per l'ex presidente del Consiglio, salutato da migliaia di persone. Non manca però chi contesta e m ...“E’ un dovere continuare questo percorso” è il coro unanime che si leva dagli esponenti piemontesi del partito ...