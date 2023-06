Berlusconi | le ultime FOTO con un piccolo fan durante una passeggiata nella sua Milano 2

(Di mercoledì 14 giugno 2023)società contemporanea, le immagini hanno un ruolo sempre più importantecostruzione dell'opinione pubblica. In particolare, la diffusione di immagini che raccontano gli ultimi momenti di vita di una personalità pubbliche come Silvio, ha suscitato un grande interesse da parte d

Piazza Duomo si riempie per omaggiare Silvio. Oltre i politici di vip, ci sono tifosi rossoneri e del Monza . Non mancano i contestatori. Dalle prime file di sostenitori è partito un lungo applauso e qualche coro: 'Silvio, Silvio, c'......i funerali di Silviodi Kevin Carboni A quanto ammonta il patrimonio di Silviodi Alessandro Patella Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: le...... che cosa sta succedendo di Diego Barbera Come si svolgeranno i funerali di Silviodi Kevin Carboni Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia,...

L'addio a Silvio Berlusconi, mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo Sky Tg24

Oggi è chiaro che Berlusconi temeva di non avere più tempo, aveva fretta di andare alle urne per completare la sua straordinaria biografia politica con un'ultima vittoria''. Le tante critiche a ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Berlusconi, massima allerta pe ...