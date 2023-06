Berlusconi | la sua morte ferma l’Italia | sulla stampa estera rimbalzano polemiche interne

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dalla Bbc a Le Figaro, sui quotidiani stranieri l'analisi del lutto nazionale e la sospensione delle votazioni parlamentari “Ladi Silvio. Il governo ha dichiarato un giorno di lutto nazionale in occasione dei funerali di stato che si terranno nel Duomo di Milano. Le votazioni parlamentari sono sospese per una settimana, una sospensione senza precedenti”. A scriverlo è ‘Politico.eu’ che non manca di riportare le obiezioni sollevate internamente al paese per queste decisioni: “L’imponente lutto ha attirato le critiche di alcuni esponenti dell’opposizione, che hanno parlato di una scelta politica. In parte, le critiche sono inevitabili per una figura così polarizzante”, osserva il giornale. “Mai prima d’ora un premier ha avuto diritto a tanti riguardi in Italia. Negli ultimi 30 anni, solo ...