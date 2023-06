Berlusconi | la sua morte ferma l’Italia | sulla stampa estera rimbalzano polemiche interne

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – “Ladi Silvio. Il governo ha dichiarato un giorno di lutto nazionale in occasione dei funerali di stato che si terranno nel Duomo di Milano. Le votazioni parlamentari sono sospese per una settimana, una sospensione senza precedenti”. A scriverlo è ‘Politico.eu’ che non manca di riportare le obiezioni sollevate internamente al paese per queste decisioni: “L’imponente lutto ha attirato le critiche di alcuni esponenti dell’opposizione, che hanno parlato di una scelta politica. In parte, le critiche sono inevitabili per una figura così polarizzante”, osserva il giornale. “Mai prima d’ora un premier ha avuto diritto a tanti riguardi in Italia. Negli ultimi 30 anni, solo due presidenti del Consiglio hanno ricevuto un funerale di Stato e almeno un giorno di lutto nazionale. ...

Vedi Anche Augias a La7: 'Ha fallito politicamente, lo dicono i fatti. Ha vilipeso le ... per una persona che ha trattato le donne come oggetti in tutta lavita, una comunità accademica ...... ha deciso di non celebrare esequie con la bandiera a mezz'asta per la scomparsa di Silvio. Perciò ha scritto una mail alla comunità universitaria in cui motiva ladecisione e se ne ...Con ogni probabilità, seguiranno aggiornamenti sul programma e sulla collocazione dellasemifinale . La morte di Silvioè stato un evento imprevisto e spiacevole, che ha portato a ...

Occhetto: "A Berlusconi rifiutai un patto segreto per le tv. Meloni sua unica erede" la Repubblica

Del resto fu proprio Berlusconi, e in tempi non sospetti ... E in molti sono pronti a scommettere che la sua, di voce, così poco udita finora in pubblico, comincerà a risuonare sempre più forte e ...Il suo impero oltre-Silvio. La storia di «un sognatore pragmatico, che cerca di trasformare i sogni in realtà» dovrà continuare ora nella sua eredità. A definire ...