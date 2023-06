Berlusconi | la lettera di Pier Silvio ai dipendenti | Papà vi ha amato tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 13 giu. - (Adnkronos) - "Cara Mediaset, carissimi, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l'amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e pernoi". E' l'incipit dellacon cui l'amministratore delegato di Mediasetsi rivolge ai collaboratori del Gruppo Mediaset. "Non ci sono parole - spiega - per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva 'Sono orgoglioso di te e di quello che fai'. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva anoi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla". "E' stato un uomo - prosegue - che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua ...